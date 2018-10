Cesta vlakem se zkrátí, stát zrychlí některé klíčové tratě

V listopadu se otevře nový tunel Ejpovice na trase Praha–Plzeň a úspora času se projeví v novém jízdním řádu v prosinci. Nejdelší železniční tunel v Česku měří 4,1 kilometru a rychlíku zkrátí cestu o devět minut. Na mapě je dobře vidět, že současné trasování železnice dělá u Chrástu u Plzně výrazný oblouk, zatímco ejpovický si cestu zkracuje.

Cesta rychlíkem z Prahy-Smíchova dnes trvá do Plzně hodinu a 18 minut, a nově se tak zkrátí na hodinu a 9 minut. Psychologicky se tak přiblíží „hodině z Prahy do Plzně“.

A počítá se ještě s dalším zrychlením. „Vlaky budou ejpovickým tunelem jezdit rychlostí až 160 km/h, to je aktuálně nejvyšší možná rychlost na české železnici. Až postavíme vysokorychlostní tratě, mohou v tunelu jezdit i 200 km/h,“ řekl MF DNES ministr dopravy Dan Ťok.



Plány na další modernizaci plzeňské trasy tím však nekončí. Naopak. Shodou okolností rovněž nedávno správa železnic představila studii proveditelnosti dalšího, mnohem delšího tunelu, který by vedl z Prahy do Berouna a nahradil dnešní trať podél Berounky u Karlštejna, kde se nyní moc rychle jezdit nedá. Psali jsme zde.

Ten by vyšel na 50 miliard korun a byl by tak dokonce dražší než trasa metra D. Existují tři varianty trasy a podle té nejambicióznější by vlaky zajely po zem hned za smíchovským nádražím a vyjely na okraji Berouna. Jízdu z Prahy do Plzně by tunel zkrátil na 45 minut, což už by bylo něco podobného jako dnes jezdit z pražské periferie do centra.



Lobbing za krkonošskou dráhu

Cesta vlakem z Prahy do Hradce Králové dnes připomíná spíš pomalejší vyhlídkovou jízdu, ale i to se začíná pomalu měnit. Příští rok začne oprava hradecké dráhy, která potrvá deset let.

„Trať mezi Prahou a Hradcem Králové je rozdělena na deset úseků, které se budou modernizovat jako samostatné stavby. Výsledkem bude nová dvoukolejná trať připravená na rychlost 160 kilometrů za hodinu v celé délce,“ slibuje Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

Velkolepá rekonstrukce začne příští rok modernizací prvních čtrnácti kilometrů mezi stanicemi Praha-Vysočany a Mstětice. Dnes se tam jezdí maximálně stovkou. Na trase vznikne i nová vlaková zastávka Praha-Rajská zahrada.

Královéhradečtí krajští politici hodně lobbovali, aby se moderní rychlá trať ještě prodloužila. „Šel jsem za ministrem Danem Ťokem, bouchnul do stolu a říkám: Milý ministře, vy jste udělali nedostatečnou rekonstrukci a investovali peníze, které nesplňují ten cíl. Ministerstvo to pochopilo a schválilo výjimečnou studii na pokračování této trasy do Trutnova. Přidaná hodnota je, že by železnice nekončila v Hradci a turisté budou za hodinu a 40 minut z Prahy v Krkonoších,“ pochlubil se náměstek hradeckého hejtmana pro dopravu a nově i senátor Martin Červíček (ODS), který si téma modernizace trati vzal i jako jedno z předvolebních témat kampaně.

Kromě zmíněných velkých staveb se staví nebo bude stavět i na dalších místech po republice, kde se jízdní doba zkrátí o minuty. Obyvatelům jihomoravského města Hustopeče ulehčí na cestě do Brna modernizace trati Šakvice–Hustopeče, která je vlastně odbočkou z mezinárodní trati mezi Brnem a Bratislavou.

Dosud musí cestující z Hustopečí do Brna pokaždé přestupovat, ale po rekonstrukci kolejí ve stanici Šakvice už vlak pojede z Hustopečí přímo do Brna a dojíždějícím ušetří šest minut.

„Po nově elektrifikované trati budou jezdit moderní soupravy, které cestující přepraví přímým spojem z Hustopečí až do Brna,“ slibuje Illiaš.

Mezi Českými Budějovicemi a Plzní to na žádné velké dojíždění není. Cesta rychlíkem mezi oběma městy trvá bezmála dvě hodiny. V letech 2023 a 2026 se však zrychlí řádově o minuty. Mezi Plzní a Nepomukem stavbaři přidají druhou kolej (to umožňuje nasadit mnohem víc spojů za den) a umožní jet vlakům alespoň stovkou.

Závod vlaku a autobusu

Pokud vlak symbolicky soutěží s autem na dálnici, auto dnes na trase z Prahy do Plzně a z Prahy do Hradce Králové jednoznačně vyhrává. Po zmíněné modernizaci se však síly vyrovnají.

Mezi Pardubicemi a Prahou naopak nemá šanci auto, natož autobus. Vyhrává železnice. Asi nejvíc ztrácí vlak na auto či autobus na spojnici mezi Libercem a Prahou. Po zastaralé jednokolejné trati se kodrcá vlak přes Turnov a do Liberce se nejde dostat jinak než s přestupem.

Není divu, že cesta trvá dvě a půl hodiny. Zato autobus vyjíždějící z pražského Černého Mostu je v Liberci za hodinu.

Tady by pouhá modernizace asi nestačila, proto při jarní návštěvě premiéra Andreje Babiše v Libereckém kraji hovořil tamní hejtman Martin Půta o možnosti postavit úplně novou přímou trať mezi Svijany a Libercem, která by se vyhnula Turnovu a pomalému údolí v podhůří Jizerských hor.

Výsledkem by byl jízdní čas Praha–Liberec hodina a 20 minut. Vlak by sice jel do Prahy déle než autobus, ale zato do centra, nikoli na okraj.