Jízdné téměř zdarma. Vláda chystá dárek za 6 miliard pro důchodce a studenty

V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

V programovém prohlášení současná vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zdarma. Státní rozpočet mělo opatření vyjít na 1,5 až tři miliardy ročně. Někteří dopravci se však báli, že to povede k dopravnímu kolapsu. Například vlaky Českých drah v okolí Prahy bývají plně vytížené. (čtěte Železnici hrozí chaos)



Babiš v televizní debatě v neděli řekl, že sleva pouze na železnici by nic nevyřešila. Poukázal na to, že železničních zastávek je mnohem méně než obcí a měst v tuzemsku.

Návrh přináší riziko zneužívání

Zvýhodnění seniorů a studentů ve formě slevy z ceny s sebou ale přináší riziko v podobě obavy, zda dopravci nebudou cenu běžného základního jízdného uměle navyšovat, čímž by jim stát za nařízené slevy doplácel příliš. „Samotnou základní cenu si však stanovuje dopravce a je otázkou, zda ji nemůže stanovit přemrštěnou (s ohledem na ceny jiných dopravců v dané relaci a čase obvyklé) s tím, že cestující platí jen zlomek ceny, a tak si drahou jízdenku bez problémů koupí,“ uvedlo v materiálu pro jednání kabinetu ministerstvo dopravy.

Kromě tohoto problému se ministerstvo obává dalších způsobů zneužití tohoto nařízení v podobě vykazování fiktivních cestujících se zlevněnou jízdenkou, nebo přiznávání studentských a seniorských slev i dalším cestujícím, kteří na tento druh slevy nemají nárok. Obojí je proto nutné podle ministerstva dopravy kontrolovat přímo v autobusech, rozsah státem prováděných kontrol se tak bude muset výrazně zvýšit.

V současnosti totiž ministerstvo dopravcům za nařízené slevy doplácí zhruba 240 milionů korun ročně. Podle nového návrhu by si ale měli železniční dopravci přijít ročně na tři miliardy korun a autobusové společnosti na 2,8 miliardy. Potřebné peníze půjdou ze státního rozpočtu přes resort dopravy. Jen pro letošek, kdy slevy budou platit jen ve druhé polovině roku, tak bude muset být rozpočet ministerstva navýšen o 3,26 miliardy korun. Zároveň bude na úřadu potřeba vytvořit šest nových pracovních míst pro úředníky, kteří budou nároky dopravců zpracovávat.

Novou slevu chce zavést formou nařízení vlády. „Tenhle systém bude jednoduchý a férový,“ prohlásil. Důchodcům by podle něj mělo stačit jen ukázat na nádraží u pokladny občanský průkaz a obdobně by to mělo fungovat i u studentů. Jak ale Babiš řekl, dopravci budou mít možnost na některých přeplněných spojích slevy neposkytovat.

Právě na problém s kapacitou a nedostatek času na zavedení změn si dopravci v souvislosti s chystaným opatřením stěžují. Největší komplikace se změnou budou zřejmě mít regionální operátoři integrované dopravy. Sleva se totiž má poskytovat pouze na linkové autobusy a vlaky, městské hromadné dopravy se týkat nemá. Podle mluvčího pražského organizátora dopravy Ropid Filipa Drápala tak bude nutné narychlo přepracovat tarifní politiku pro prodej jízdenek. Další komplikací je skutečnost, že zejména v ranní špičce jezdí prakticky veškerá doprava do Prahy plně obsazená. Bude proto problém přepravit v této době větší množství nových cestujících.

Kde na to stát vezme?

Peníze na slevy má stát podle Babiše získat z dalších úspor státu a rušením „nesmyslů“, kam zařadil i program Start na ministerstvu průmyslu a obchodu za 1,3 miliardy korun. Poukázal i na to, že se státu daří lépe vybírat daň z přidané hodnoty.

Program Start, platný od roku 2007, je zaměřen na začínající podnikatele. V rámci něho Českomoravské záruční a rozvojová banka poskytuje bezúročné půjčky nebo záruky s finančním příspěvkem. Získat je mohou drobní podnikatelé.