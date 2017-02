První legální ruletu na českém internetu bude roztáčet Fortuna

Už dříve byla na internetu pro české uživatele a v češtině dostupná on-line kasina zahraničních společností. Z pohledu zákona se ale jednalo přinejmenším o právně neukotvené provozovatele. Od ledna letošního roku ale platí nový hazardní zákon, který natvrdo požaduje pro každého provozovatele on-line kurzového sázení i kasina licenci od ministerstva financí.

Legální zůstaly jen kurzové sázky českých kanceláří (v čele s Tipsportem a Fortunou). Čeští provozovatelé měli sice už z dřívějška licenci na kurzové sázení, ale i oni museli požádat o nové povolení, pokud se chtěli pustit do jiných hazardních her - tedy spustit on-line kasino. Ty poprvé v historii zákon (i přesto, že je reguluje licencemi) povoluje.

Nelegální sázkovky zhasínaly pomalu

Po prvním lednu proto nastal chaos. Většina zahraničních provozovatelů totiž první týdny zákon a nutnost mít licenci ignorovala. Situace se začala lepšit až poté, co ministerstvo začalo firmy obesílat a s jednou z nich - Lottolandem - zahájilo správní řízení, které může vyústit až v padesátimilionovou pokutu (psali jsme zde). Nový zákon umožní ministerstvu nařídit provozovatelům internetu i zablokování nelegálních heren.

Potom začaly zahraniční firmy ve větší míře své weby znepřístupňovat. Buď definitivně, nebo do doby, než dostanou licence. „Momentálně víme o sedmi provozovatelích, kteří dál bez licence fungují. Správní řízení bylo dosud zahájeno se třemi z nich,“ upřesňuje mluvčí ministerstva financí Kateřina Vaidišová. Koncem minulého roku monitorovalo ministerstvo 55 sázkovek bez licence.

Jejich znepřístupňování samo o sobě zase přineslo fakt, že někteří uživatelé měli problém dostat se ke svým účtům a penězům na nich (informovali jsme zde).

Ministerstvo zároveň počítá s tím, že zahraniční provozovatelé - pokud po získání licence své weby obnoví - nebudou moci obnovovat i původní účty, ale budou muset nabírat uživatele znovu. A podle nových, přísnějších pravidel.

Fortuna nabídne padesát her, včetně obdoby VLT

Prvním, kdo po Novém roce dostal licenci od ministerstva, byla pokerová herna Pokerstars. Ta ale provozuje jenom poker.

První on-line kasino bude mít Fortuna. „Rozšiřování produktové nabídky nad rámec sportovního sázení je naší prioritou. Proto jsme velmi rádi, že právě naši zákazníci budou první, kdo si v Česku zahrají on-line ruletu a jiné hry na internetu legálně, zcela v souladu s platnými zákony,“ říká generální ředitel sázkové kanceláře Fortuna David Vaněk.

Během několika dnů by tak na webu Fortuny měla být přístupná přibližně padesátka her. „Paletu her budeme nadále intenzivně rozvíjet a doplňovat v reakci na preference našich zákazníků a v souladu s tím, jaká další povolení budou ze strany ministerstva postupně vydávána,“ říká Vaněk.

Už od počátku bude v nabídce obdoba videoloterijních terminálů (VLT). Tedy podle odborníků jedno z nejnebezpečnějších zařízení ve světě klasického hazardu, co se týče dopadu na společnost skrze vytváření závislosti a prohrávání vysokých částek.

Rizikům má bránit regulace ze zákona. Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina to konkrétně pro on-line kasino znamená například, že jedno zatočení musí trvat minimálně 2 vteřiny, po 120 minutách hry je povinná 15minutová přestávka a maximální vklad na jedno zatočení je tisíc korun. Zároveň nesmí být hráči umožněno hrát více her najednou.