Měsíc zákona o hazardu: Nelegálních on-line sázkovek ubylo, ale nezmizely

Přesně měsíc je v platnosti nový zákon o hazardu (více čtěte zde), který měl mimo jiné za cíl znemožnit zahraničním sázkovým kancelářím bez české licence, aby v Česku on-line provozovali kurzové sázky nebo kasinové hry. Zisk licence přitom podmiňuje povinnost odvádět v Česku daně (což zahraniční entity dosud nedělaly) a zároveň registrovat hráče podle přísnějších pravidel - vyžadována je jejich identifikace s dokladem totožnosti.

Od prvního ledna ale nastal na webu chaos. Teoreticky měly na webu fungovat jen ty sázkovky, které licenci měly, v české praxi tedy domácí hráči s vyřízenou licencí z dřívějška - v čele s Tipsportem a Fortunou.

Zpočátku zakon ignorovala většina nelegálních provozovatelů

Kromě nich ale dál jely mnozí další, včetně velkých nadnárodních provozovatelů jako Bwin, Unibet nebo Sportingbet. Poslední dva jmenovaní nechávali uživatele protáčet peníze i v kasinových hrách. Ty přitom dosud zůstávají nedostupné pro všechny - i pro české sázkovky s licencí na kurzové sázky. Zákon pro ně totiž požaduje zvláštní licenci, kterou zatím ministerstvo nikomu nestihlo vydat.

Třeba Unibet od počátku zákon ignoroval obzvlášť okázale. Klientům do mailů rozesílal reklamu s tím, že „Nejlepší evropské online casino a sázkovka jde konečně k Vám!“, ve které se navíc označoval za „Držitel licence | Licence v režimu přidělení - dohled MF ČR“.

Část ze zahraničních hazardníků - například poker herna PokerStars.net nebo největší světový provozovatel kurzových sázek Paddy Power - potom již od začátku ledna své weby v Česku odstavilo s tím, že mají zažádáno o licenci a čekají na její udělení (o této fázi jsme psali zde).

Ministerstvo tvrdí, že z 55 známých nelegálních provozovatelů takto (dočasně či napořád) zhaslo začátkem ledna dvacet. Většina jich tedy fungovala dál a zákon ignorovala.

Přesýpat se skupiny ve prospěch „dobrovolně zablokovaných“ začaly, když ministerstvo přibližně v půlce ledna začalo obesílat firmy dopisem. „V něm jsme jim vysvětlili, že provozují hazardní hru v rozporu se zákonem a vyzvali je k ukončení provozu,“ vysvětlil náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

S prvním provozovatelem už MF vede správní řízení

Zároveň 25. ledna začalo ministerstvo financí první správní řízení s nelegálním provozovatelem - konkrétně s firmami EU Lotto a Lottoland stojícími za webem Lottoland.com. Řízení podle Závodského trvá asi tři měsíce a po jeho skončení se firma (pokud nedojde k nápravě) ocitne na seznamu nelegálních provozovatelů (psali jsme zde).

Pokud nedojde do patnácti dnů k „samozablokování“, použije ministerstvo kontroverzní prostředek, který je součásní nového zákona - vyzve poskytovatele internetového připojení, aby českým uživatelům tyto stránky blokovaly. Návod k tomu, jak se to má dělat rozeslalo ministerstvo poskytovatelům připojení (takže například telekomunikačním operátorům) 16. ledna. Kromě toho by ministerstvo vyzvalo i banky, aby nezprostředkovávaly transakce klientů na účty nelegálních sázkovek.

Tyto dvě akce - dopis a zahájení správního řízení - podle Závodského motivovaly 19 do té doby aktivních sázkovek bez licence, aby se stáhly, pět dalších zareagovalo neúplně. „Například tvrdí, že jim stránky nejdou technicky zablokovat, některé nepřestaly registrovat nové hráče. Ale věřím, že tento stav napraví co nejdříve,“ dodal.

Mezi weby, které v této fázi ustoupily ministerstvu je i zmíněný Unibet provozující kurzové sázky a na něj napojené Bohemia Casino.

VIDEO: Zátah v hernách. Boj proti automatům na vlastní oči Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš: Zákon má úspěch

Ne všichni provozovatelé ale postupují tak, že své stránky v Česku úplně znepřístupní. Například velká sázkovka bwin pouze do doby, než získá žádanou licenci, přepnula z češtiny do angličtiny. „Jsme si vědomi toho, že při vyřizování těchto žádostí dochází k určitým zpožděním, a proto přestaneme nabízet českou jazykovou verzi, aby vše probíhalo v souladu s místními předpisy,“ informuje bwin sázkaře na webu. Momentálně neumožňuje ani registraci uživatelům z České republiky.

Podle Závodského může opatření zákon splňovat. Za nelegální totiž považuje ministerstvo financí takovou firmu, která má webové stránky v češtině, umožňuje platbu v korunách nebo svojí reklamou míří na spotřebitele na českém trhu.

I tak ale měsíc po vstupu zákona v platnost na českém trhu působí nadále 11 firem, které licenci nemají a zákon dosud ignorují. V úterý (31. ledna) dopoledne takto fungoval třeba zmíněný Sportingbet nebo Lottoland (proti kterému už ministerstvo vede správní řízení).

Ministr financí Andrej Babiš i přesto považuje dopad nového zákona a působení svého ministerstva pozitivně. „Jedná se o velký úspěch námi připraveného zákona o hazardních hrách, který má velký ohlas i v zahraničí. Díky němu budou v ČR hrát pouze plnoletí hráči chránění brzdami a omezeními proti vzniku závislostí,“ pochválil Babiš svůj rezort s tím, že co do objemu zmizelo ze sítě už 90 procent ilegálního hazardu.

Tak nadšeně to ale nevidí ředitel Transparency International David Ondračka. Ten spolu se sdružením Občané proti hazardu v první polovině ledna - tedy v době, kdy bylo víc ilegálních sázkovek funkčních než odstavených - ministerstvo za liknavý přístup kritizoval.

Nyní už tak kritický není. „Je dobře, že se první kroky rozběhly a chápu, že například správní řízení vyžaduje nějaký čas. Pokud je ale cílem opravdu konec nelegálního hazardu na internetu, tak nelze slavit v momentě, kdy tu stále je jedenáct nelegálních provozovatelů,“ říká Ondračka.

Ministerstvo bude chtít daňové doplatky, nejspíš i pokuty

V nejbližší době se podle Závodského dají očekávat dva typy akcí. Jednak „až ministerstvo shromáždí potřebné důkazy“, zahájí správní řízení zakončené blokováním proti zbývajícím nelegálním provozovatelům.

Zároveň by mělo konečně docházet k přesouvání nyní nedostupných webů opět mezi dostupné. A to proto, že se dočkají licencí. První z nich už ji dostal - jedná se o pokerovou hernu PokerStars, která by tak zanedlouho měla být pro české hráče opět dostupná. Kromě ní momentálně žádá ministerstvo o licenci asi dvacítka subjektů.

Otázkou bude, jak se ministerstvo zachová k těm, kteří i přesto, že žádají o licenci, zákon (byť jen několik dní) po Novém roce ignorovali. Například zmínění Unibet či bwin. „Budeme jim pravděpodobně vyměřovat doplatek daně za období, kdy provozovali web nelegálně,“ říká Závodský.

To ale řeší jen jeden problém - daňový výpadek z pohledu státu. Zároveň ale provozovatelé porušili zákon a také získali nelegálně konkurenční výhodu proti firmám, které zákon poslechly a služby na českém webu neprovozovaly.

„Bude záležet na konkrétních případech, ale lze kvůli tomu zahajovat další správní řízení, které může vyústit až v padesátimilionovou pokutu,“ vysvětluje náměstek, s tím, že tento osud může potkat i ty, proti kterým už běží (Lottoland) nebo se v blízké době rozběhne správní řízení cílené na zablokování.