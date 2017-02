S Mládkem skončí i náměstek „Jeďte do Polska“ Bokštefl. Po pouhých 18 dnech

Do médií se dostalo už samotné jmenování Bokštefla, který do té doby pracoval asi dva roky jako Mládkův poradce na ministerstvu. Postaral se o to moderátor České televize Václav Moravec, když 10. února tweetoval fotku jeho jmenovacího dekretu.

„To jsou věci. Do OVM jsme odmítli poradce (chtěli jsme náměstka pro telekomunikace), z poradce se náhle stal náměstek!“ dopsal k ní.

Ministerstvo hned nařčení, že Bokštefl byl do volné pozice politického náměstka dosazen (a agendu telekomunikací převzal po Karlu Novotném) kvůli televizní debatě odmítlo.

Mládek poukázal na to, že ministerstvo se chce na problematiku telekomunikací více soustředit a povýšení Bokštefla na náměstka bylo na stole delší dobu. Připomněl také životopis dvaašedesátiletého absolventa ČVUT, který už byl počátkem devadesátých let náměstkem na federálním ministerstvu spojů nebo později vysokým manažerem ve firmách AT&T či TTC (psali jsme zde).

A telekomunikace (konkrétně mobilní operátoři) byly tehdy opravdu žhavým tématem. Kromě toho, že se již delší dobu řeší vysoké ceny za mobilní data v Česku v porovnání se zahraničím, byla tehdy středem pozornosti novela zákona o elektronických komunikacích.

Mimo jiné to, že do jejího prvního návrhu Mládkův úřad i přes předchozí sliby na přelomu roku „zapomněl“ zahrnout pozměňovací návrh senátorů v čele s Alenou Dernerovou, který posiloval práva zákazníků proti operátorům.

Za to v dopise (uniklém ihned do médií) pokáral Mládka i premiér Bohuslav Sobotka, který v tu dobu začínal z drahých mobilních dat dělat předvolební téma (podrobněji jsme informovali zde).

„Odjeďte do Polska“

Okamžik největší Bokšteflovy „slávy“ přišel čtyři dny po jeho jmenování, na Valentýna. Opět šlo o média. „Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska,“ odpověděl v on-line rozhovoru pro Aktuálně.cz čtenáři, který se ptal proč jsou v Česku telekomunikační služby násobně dražší než u severních sousedů.

Za to sklidil kritiku od opozičních i koaličních politiků a důtku dostal i od ministra Mládka. Vyhazovem tento lapsus ale odnesl šéf komunikace ministerstva Roman Prorok, který dle Mládka Bokštefla na rozhovor špatně připravil.

Dva dny na to ale začal i Mládkův konec. To když ministerstvo zveřejnilo nové znění návrh očekávané novely. Tentokrát překvapila pasáž zakazující retenční a podpultové nabídky, kterou ministerstvo nekonzultovalo ani s Českým telekomunikačním, ani s antimonopolním úřadem. Nejen úřady, ale opět i politici tuto část zkritizovali (více zde nebo zde).

A i když premiér Sobotka ještě ve čtvrtek řekl, že Mládka odvolávat nebude, přes víkend se rozmyslel a v pondělí ho vyhodil (o ministrově konci jsme psali zde).

To automaticky znamená, že ke konci února s ním končí i politický náměstek Bokštefl. I podle jmenovacího dekretu se totiž jeho funkční období váže na jeho ministra. Trvalo tak necelé tři týdny. „Pan náměstek Bokštefl nemá nárok na žádné odstupné,“ dodal mluvčí MPO František Kotrba.

Zachránit náměstka může premiér

Tím, kdo by mohl ve funkci náměstka nebo poradce Bokštefla „podržet“ je nyní paradoxně premiér Sobotka, který bude od března dočasným ministrem průmyslu (psali jsme zde). Podle mluvčího MPO Kotrby bude Sobotka rozhodovat i o tom, zda Bokštefl zůstane na ministerstvu jako poradce, jímž byl do nedávného jmenování náměstkem.

Sobotka na páteční dotaz iDNES.cz ohledně svých plánů s Bokšteflem neodpověděl dosud neodpověděl. Vzhledem k tomu, že dříve Bokštefla také kritizoval, nejeví se pravděpodobné, že by ho po svém nástupu na MPO hned jmenoval do funkce.

Ke své budoucnosti se nechtěl vyjadřovat ani sám Bokštefl. „Ani na krátký rozhovor nemám a nebudu mít čas,“ řekl redaktorovi iDNES.cz, rozloučil se a zavěsil.

Premiér dal na rady svých PR poradců, komentoval Mládek odvolání: