Na Slovensku plánovali mou vraždu kvůli byznysu, tvrdí Radim Jančura

Radim Jančura v rozhovoru pro slovenské Hospodárske noviny potvrdil své dřívější výroky, že za koncem jeho byznysu je hlavně politika. Především šéf Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko se prý netají tím, že Jančuru nesnáší. To je i důvod, proč český podnikatel v dopravě změnil názor na slovenskou politiku.

Když v roce 2010 dostal bez soutěže provoz linky Bratislava - Komárno, tehdejší pravicová vláda ho jako soukromníka vítala. Levicová Ficova vláda ho v oblibě rozhodně nemá. „Jestli má RegioJet pocit, že nezvládá podnikání na Slovensku, ať hledá viníky ve vlastních řadách a nesnaží se přenést odpovědnost za manažerská selhání na osobu předsedy SNS a Národnej rady Slovenskej republiky,“ uvedla SNS ve svém prohlášení.

„Vím, že si jeden slovenský podnikatel objednal moji vraždu,“ řekl v rozhovoru Jančura. Jméno ale uvést nechtěl. Tvrdí, že se to dozvěděl od policie, která vyšetřovala vraždu člověka, kterého si měl dotyčný podnikatel najmout na Jančurovu likvidaci. Za ni měl dostat 50 tisíc eur. „Nevyšlo to jen proto, že najatého vraha někdo v září zabil. Nemám strach ze smrti, je to takové blik. Ale atmosféře to nepřidá,“ dodal Jančura, který tvrdí, že se Danko snaží ovládnout slovenskou železnici.

Odchodem RegioJetu z trasy mezi slovenskými největšími městy skončí dva roky ztrát, které na trase měl a jejichž výši nikdy nezveřejnil (více čtěte zde). O konci RegioJetu na této trase se mluvilo dlouho, sám Jančura odchodem několikrát pohrozil. Nejprve tam bojoval se státními IC vlaky, kvůli kterým musel zlevnit. Když státní dopravce ZSSK odešel, mohl zdražit, stále ovšem na nižší úroveň, než před jeho příchodem, a začal se blížit k nule (více čtěte zde).

Nyní Jančura tvrdí, že mu chybělo jen deset procent tržeb, aby se jeho vlaky dostaly na nulu. Na koleje se ale s novým grafikonem vrátily státní vlaky ZSSK. „Ty přitom do jejich odchodu byly ztrátové, najednou věří, že budou ziskové,“ říká Jančura. Konec na trase navíc přinese i další efekt: uvolní se mu vozy pro provoz v Česku, kde vydělává a kde nástupem na trasu Praha - Brno - Bratislava neměl dostatečnou kapacitu.

Oproti Česku je na Slovensku na železnici jiná situace. Ficova vláda umožnila například studentům či seniorům cestování ve vlacích zdarma (více čtěte zde). Taková možnost se netýká Jančurových vlaků nebo IC vlaků, ale jen rychlíků.

Podle Jančury to není férová konkurence. „Na RegioJet zbyli cestující, kteří musí platit, počet potenciálních cestujících se ale jízdným zdarma ve státních vlacích výrazně snížil. Je to podobné, jako kdyby si stát otevřel vlastní pekárnu vedle soukromé, kde by určité skupiny lidí měli chléb zdarma a ostatní by museli platit. Soukromá by logicky měla zákazníků méně,“ říká Jančura. I když řada cestujících tvrdí, že vlaky RegioJetu byly vždy plné, firma dokládá, že šlo jen o spoje v pátek a v neděli.

V Česku systém funguje jinak. Stát dopravcům u komerčních vlaků nařizuje poskytovat určitým skupinám cestujících slevy a pak jim je kompenzuje. Kritici RegioJetu namítají, že jeho byznys je na těchto kompenzacích postavený. V roce 2015 ale tvořily ani ne desetinu tržeb. Stát RegioJetu zaplatil 43 milionů, RegioJet měl tržby přes tři čtvrtě miliardy korun. Takový model chce RegioJet prosadit i na Slovensku, s požadavkem ale neuspěl.

Trasa Bratislava - Košice je hlavním spojením na Slovensku, zdaleka ale není tak lukrativní, jako trasa Praha - Ostrava v Česku, kde je Jančura už v zisku. „Náklady na provoz jsou vyšší, než v Česku, museli jsme si půjčit vícesystémové lokomotivy, navíc je vyšší poplatek za dopravní cestu,“ říká Jančura. Ministerstvo dopravy nyní tvrdí, že chce s RegioJetem jednat, Jančura sám ale nevidí návrat na trasu jako reálný. Naopak chce ale rozšířit počet spojů z Prahy do Košic ze dvou na tři.