VIDEO: Lidé vzali ztečí řetězec, který na den zlevnil máslo na 47 korun

14:27 , aktualizováno 14:27

Zlevněné máslo, to je v těchto dnech zaručený způsob, jak do obchodu nalákat davy. Potvrdila to i akce supermarketu Albert, který jeden den nabízí čtvrtkilovou kostku Jihočeského másla za 46,90 Kč. Jeden ze zákazníků natočil na mobil máslové šílenství v uherskohradišťském supermarketu.