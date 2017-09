Kontrola cen másla je populismus, tvrdí řetězce. U regálů zavládla panika

„Provedení požadovaného šetření určitě nezajistí snížení ceny másla, které je dáno cenovým výkyvem dané komodity, na kterou působí celosvětový vývoj. Pokud bychom chtěli hledat nějakého viníka, tak je to právě dotační politika EU,“ uvedla mluvčí svazu Irena Vlčková.



Vysoká cena másla je podle Vlčkové způsobena nedostatkem mléčného tuku a zvýšenou poptávkou po másle. Současný „mediální humbuk“ podle ní ke zvýšení této poptávky přispívá velkou měrou.

Drahé máslo se stalo v poslední době jedním z politických předvolebních témat. „Domníváme se, že postoj premiéra je poměrně nestandardní, protože cena másla stoupá po celé Evropě a jedná se o určitý populistický krok v předvolebním období,“ dodala Vlčková.

Lidé se přetahují o máslo v jednom z pražských supermarketů:

Ministerstvo financí vyzvalo ve středu Specializovaný finanční úřad, aby zkontroloval zvýšení ceny u tuzemských producentů másla i u hlavních obchodníků. Učinilo tak na základě požadavku premiéra Sobotky (více čtěte zde). Cílem kontroly bude posoudit oprávněnost zdražení másla kvůli růstu nákladů, zjistit změny v objemech dodávek z Česka a z dovozu a také případné odlišnosti cen podle původu másla.

Pokud by na základě šetření vzniklo podezření, že některý subjekt zneužil výhodnějšího hospodářského postavení a nastavil nepřiměřeně vysokou cenu, bude u něj provedena cenová kontrola. Podle prezidenta Potravinářské komory ČR Miroslava Tomana to bude znamenat vyšší administrativní nároky na producenty, přesto s kontrolou souhlasí. Podle obchodníků cena másla může ještě růst do konce roku a pak by se mohla pozvolna snižovat.

Ceny másla jsou rekordně vysoké v celé Evropské unii. Potravináři mluví o vysokých maržích obchodníků, ti vinu svalují na vysoké nákupní ceny smetany.

Češi začali v posledních týdnech více kupovat margaríny z rostlinných tuků nahrazujících máslo. Spotřeba másla klesla za posledních 12 měsíců o 16 procent, prodej margarínů se o devět procent zvýšil. Ukazují to data společnosti Nielsen.

Spotřeba másla v Česku podle údajů ČSÚ ale dlouhodobě stoupá. Předloni činila 5,5 kilogramu na osobu, meziročně šlo téměř o osmiprocentní navýšení. V roce 2007 snědl průměrný Čech 4,2 kilogramu másla.