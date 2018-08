Pedro slaví 50 let. Ustálo nájezd konkurence a teď se vyrábí v Africe

Pedro s obrázkem kluka v sombreru na obalu zažilo vrcholné období v osmdesátých letech. Žvýkačka stála jednu korunu a konkurenci neměla prakticky žádnou.

Pak se vše změnilo. V roce 1992 se firma dostala po privatizaci do rukou společnosti Nestlé. Ta se ale zaměřuje převážně na čokoládové výrobky, a proto výrobu žvýkaček v roce 1994 ukončila. Značku Pedro zakoupila o sedm let později společnost Candy Plus a vrátila ji na trh.

„Pedro žvýkačky jsme vyráběli hned po koupi ochranné známky v roce 2001, avšak po nástupu moderních typů žvýkaček na český trh, zaštítěných nadnárodními firmami, bylo vcelku brzy jasné, že těmto konkurovat nemůžeme a musíme hledat pro Pedro jinou cestu,“ říká šéfka Candy Plus Milena Rusnoková.

Jinou cestou myslí to, že se firma vrhla i na výrobu želatinových bonbonů, ovocných pendreků či hambáčů, které také prodává pod značkou Pedro. K tomu začala otevírat vlastní prodejny, dnes jich má deset.

Stovky tun to nejsou

„Bonbony Pedro jsou, co se týče prodejů, výrazně úspěšnější než stejnojmenné žvýkačky,“ potvrzuje za obchody Tesco jejich mluvčí Václav Koukolíček.

„Pedro dlouhá léta vyhrávalo ankety značek, jejichž návrat či oživení by si spotřebitelé přáli. Po tolika letech ale není restart jednoduchý, takže rozumím snaze rozšířit portfolio značky i do dalších cukrovinek a o vlastní obchodní formát,“ říká ke strategii firmy Ondřej Obluk, šéf reklamní agentury Ogilvy & Mather.

Obrat výrobků Pedro se pohybuje v řádu stovek milionů korun a podle Rusnokové se jej daří každoročně zvyšovat. „Se značkou máme plány i do budoucna,“ dodává šéfka firmy. Kolik se Pedra vyrábí nyní, si společnost Candy Plus nechává pro sebe jako obchodní tajemství. Jisté je, že stovky tun jako v osmdesátých letech to nejsou.

Celkem Češi podle společnosti Nielsen nakoupí v obchodech a na pumpách přes 1 500 tun žvýkaček ročně a utratí za ně více než 1,2 miliardy korun. Za Pedro ale neutrácejí o moc více než před lety. Balení po pěti kusech pětigramových žvýkaček dnes například v Tesku stojí 10,90 koruny.

Co nejvíce se firma snaží zachovat také vzhled původního Pedra. „Na rozdíl od jeho začátku dnes přibalujeme ke žvýkačkám tetovačky, kdysi se používaly obrázky,“ uvádí Milena Rusnoková.

Výrobce Candy Plus se rovněž snaží zachovat chuť a recepturu žvýkačky, takže Pedro sladí cukrem a glukózovým sirupem, což je dnes mezi žvýkačkami rarita. Většina jich totiž využívá sladidla, navíc často žvýkačky propaguje jako výrobek, který je dobré si dát po jídle, aby se člověk zbavil nečistot v puse a předešel zubnímu kazu.

„Žvýkačka se v současné době často používá k ústní hygieně. Pedro vzhledem k tomu, že obsahuje cukr, tuto funkci nesplňuje,“ potvrzuje mluvčí hypermarketů Globus Pavla Hobíková a dodává, že především mezi dnešními čtyřicátníky a padesátníky je Pedro stále v povědomí a často na ně reagují s úsměvem a nostalgií. „Přesto jsou prodeje velmi nízké,“ dodává Hobíková.

Řada zákazníků nynějšímu výrobci zazlívá, že se Pedro vyrábí v Maroku. „Výroba žvýkaček má speciální technologické nároky a její produkce na specializované lince u nás by byla ekonomicky neúnosná,“ vysvětluje Rusnoková. Proto hledali výrobce s vhodným technickým zázemím a našli jej v Maroku.

„Jde o moderní ekologický závod splňující veškeré nejvyšší kvalitativní požadavky na výrobu potravin. Spolupracuje nejen s námi, ale i s dalšími evropskými řetězci a mezinárodními společnostmi,“ vysvětluje Rusnoková.